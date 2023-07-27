«القاهرة الإخبارية»: وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسا للحكومة بالإنابة
كتب:
هانى حسن
09:44 ص | الخميس 27 يوليو 2023
جنود الحرس الرئاسي في النيجر - تعبيرية
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، أعلن تنصيب نفسه رئيسا للحكومة بالنيابة، ودعا للتعبئة العامة لمقاومة الانقلاب.
كما صرح وزير الخارجية في حكومة محمد بازوم، أننا الحكومة الشرعية بالنيجر.
وشهد القصر الرئاسي في النيجر، أمس، بقيام جنود الحرس الرئاسي في النيجر بغلق مكتب الرئيس محمد بازوم، ومنطقة سكنية، وحجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي.