«القاهرة الإخبارية»: قوات بالحرس الرئاسي في النيجر تحتجز الرئيس داخل قصره

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة «رويترز»، أنّ قوات من الحرس الرئاسي في النيجر تحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل عن مصدر أمني، قوله بقيام جنود الحرس الرئاسي في النيجر بغلق مكتب الرئيس محمد بازوم، ومنطقة سكنية أخرى صباح اليوم.

فيما أشار مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إلى عدم ظهور معدات عسكرية محددة في المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي، وأن الحركة هناك كانت طبيعية، ولم تسمع أصوات طلقات نارية.