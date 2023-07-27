محلل سياسي نيجري لـ«القاهرة الإخبارية»: وضع النيجر الحالي لا يسمح بانقلابات

كشف المحلل السياسي النيجري، السنوسي حامد، تفاصيل احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم، لافتًا إلى أن النيجر عانت من انقلابات كثيرة آخرها انقلاب عام 2010، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بانقلابات.

رئيس النيجر الحالي يعتبر أول رئيس يتسلم السلطة ديموقراطيًا

وأوضح حامد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس النيجر الحالي يعتبر أول رئيس يتسلم السلطة ديموقراطيًا من سلفه وجاء بانتخابات ديموقراطية.

وأشار لوجود بعض أصحاب المصالح من ضباط الجيش الكبار الذين قاموا بالانقلاب، معتبرًا أنهم فعلوا ذلك لحفظ مناصبهم وأماكنهم، مؤكدًا أن من قام بالانقلاب هو رئيس الحرس الجمهوري منذ عهد الرئيس السابق.

ولفت إلى أن هناك تقارير أشارت لاقتراب وجود ترقيات وتنقلات وإقالات لبعض كبار قادة الجيش، وقد تشمل رئيس الحرس الجمهوري لذلك قام بالانقلاب، مشيرًا إلى أن ما حدث ضربة استباقية ليبقى في منصبه، مؤكدًا أن ما يحدث ليس انقلابًا كاملًا وأنه عادة لا يفشل جيش النيجر في الانقلابات، خاصة إذا اتحدوا ولديهم القوة وانقلبوا سينجحون لأن القوة المدنية لا تملك شيئا.