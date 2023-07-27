«التجارة» توجّه بتوفير الدعم الفني لمشروع المثلث الذهبي

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث استعرض اللقاء تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، والفرص الصناعية والاستثمارية والمشروعات المستهدفة بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتورة شيماء علي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

مشروع المثلث الذهبي

وقال وزير التجارة، إنّ مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، وأحد المشروعات التنموية التي تعتمد على الثروات التعدينية للمنطقة لاحتوائها على كميات هائلة من الذهب والفوسفات والفلسبار والكوارتز والفلوسبار والزنك والجرانيت والرمال البيضاء، إضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتميز.

وأكد سمير حرص الدولة على الاستفادة من المقومات الهائلة المتوفرة في منطقة المثلث الذهبي في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتعدين، مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمنطقة على البحر الأحمر، وقربها من ميناء سفاجا التعديني (أبوطرطور)، حيث ستسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ووجّه الوزير بتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة.

مشروع المثلث الذهبي بمساحة 2.2 مليون فدان

من جانبه، أوضح الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أنّ مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، كما تحتوي على كثير من مقومات الصناعية واللوجستية والسياحة والمواقع الأثرية.

وأشار سعيد إلى أنّ منطقة المثلث الذهبي واحدة من أغنى المناطق الاقتصادية في مصر، نظرًا لما تتمتع به من احتياطات تعدينية هائلة، كما أنّ المشروع سينفذ على 5 مراحل، ويستغرق 30 عاما للانتهاء منه بالكامل، وسيوفر 350 ألف فرصة عمل.