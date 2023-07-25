وزير التجارة يبحث مع مسؤولي «جنرال موتورز» خطط التوسع في السوق المصري

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات، بحضور شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمناقشة مشروعات الشركة في مصر، ورؤيتها المستقبلية بشأن زيادة الاستثمارات في السوق المصري.

جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

وقال سمير إن اللقاء استعرض جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية، وبينها «جنرال موتورز»، لما لها من خبرة كبيرة في السوق المصري.

وأضاف أن الوزارة تتواصل وتنسق مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، خاصة البنك المركزي والوزارات الأخرى، للتيسير على المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري، بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.

مساع مصرية لتوطين صناعة السيارات

وأشار إلى امتلاك الاقتصاد المصري مقومات كبيرة لتوطين صناعة سيارات حقيقية، بما يفي باحتياجات السوق المصري والأسواق الإقليمية والإفريقية، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

من جهتها، أكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، حرص «جنرال موتورز إيجيبت» على الإنتاج والتوسع في السوق المصري، لافتة إلى تطلع الشركة للاستفادة من الحوافز التي تتيحها استراتيجية صناعة السيارات المقررة من الدولة المصرية.