تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 11 سفينة، وجرى تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، ضمت 636 شاحنة و668 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ حركة الواردات سجلت 6500 طن بضائع ، 340 شاحنة و 644 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع و296 شاحنة و24 سيارة.

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن، وهي القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة FIRST BRIDGE وعلى متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس، العبارتين القاهرة وأمل، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين أيلة وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لاستقبال السفينة درة جدة، وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب .