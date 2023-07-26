وصول 800 سيارة بوزن 1600 طن إلى ميناء بورتوفيق اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، وجرى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 659 شاحنة و955 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 378 شاحنة و919 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281 شاحنة، 36 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وأمل، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، واستقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وغادر العبارتين القاهرة وأمل.

ميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 1450 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينة GAZ CONCARD، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكبا بموانيها.