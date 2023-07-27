خطوات التقديم في اختبارات القدرات بمدرسة «مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، تفاصيل اختبار القدرات التي من المفترض أن يؤديها طلاب الشهادة الاعدادية، المتقدمين للقبول بالدفعة الجديدة للصف الأول الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2023- 2024، بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية، بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية غرب الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الدخول إلى اختبار القدرات في مدرسة مياه الشرب بالإسكندرية، بحسب الإعلان الرسمي من الشركة المسؤولة عن المدرسة.

يمكن الآن الاستعلام عن الطلاب المرشحين لإجراء اختبار القدرات التحريري والإلكتروني، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة من هنا.

خطوات التقديم

- طباعة استمارة رقم (1) التي ستظهر عند الاستعلام برقم الطلب.

- الحضور إلى مقر المدرسة بالميعاد المحدد بالاستمارة والمستندات الموضحة بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات القدرات بمدرسة المياه

- أصل شهادة الإعدادية أو الأزهرية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية، للإطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الإمتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون الأصل.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- استمارة رقم (1) المطبوعة من الموقع الإلكتروني عند الاستعلام عن رقم الطلب.

معلومات عن امتحانات القدرات بمدرسة مياه الإسكندرية

- تجرى امتحانات القدرات التحريرية – الإلكترونية في المواد (عربي – إنجليزي – رياضيات – علوم – دراسات – الحاسب الآلي).

- يشترط حصول الطالب على 60% من اختبار القدرات.

- يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق، بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها، وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

- في حالة نسيان رقم الطلب عند الاستعلام على الموقع، يمكنك استرجاعه عن طريق رابط «نسيت رقم الطلب»، والاستعلام عنه بالرقم القومي للطالب.