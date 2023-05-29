اعتماد نتيجة مدرسة مياه الإسكندرية الثانوية الصناعية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثاني للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنسبة نجاح 95% للصف الأول، و 100% للصف الثاني.

تأهيل أجيال جديدة

وأشاد المهندس أحمد جابر على ضرورة الالتزام بقواعد الانضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة، ونشء متميز وصولاً بهم إلى أعلى درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيات المتاحة، واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.

النهوض بالقطاع التعليمي الصناعي

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، فإن تلك النتائج المرتفعة تأتي بفضل الدعم المستمر لكل القيادات المشاركة سواء من مديرية التربية والتعليم أو شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة، لتذليل العقبات أمام جميع العاملين بالمدرسة الثانوية، وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي الصناعي منه والخدمي على حد سواء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومشرفي المدرسة ومديرو التعليم الفني والصناعي والإدارات التعليمية المنوطة بذلك.