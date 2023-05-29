أعلنت مدرسة مياه الإسكندرية الثانوية، أوائل الصفين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، والذي شهد حصد المركز الأول للصف الأول الثانوى بمجموع 97.5% بينما حصد المركز الأول للصف الثاني الثانوي بمجموع 97.3%.

وتقدم «الوطن» أسماء أوائل مدرسة مياه الإسكندرية الثانوية 2023 بحسب ما تم إعلانه بعد اعتماد نتيجة مدرسة المياه لهذا العام بنسبة نجاح 95% للصف الأول و100% للصف الثاني.

أوائل الصف الأول الثانوي بمدرسة مياه الإسكندرية

وجاءت أسماء أوائل مدرسة مياه الإسكندرية للصف الأول كالتالي:

- ايمن محمد عبد الخالق على 97.5%

- أحمد صلاح عبد الرحمن إسماعيل 96.6%

- عمار هانی فرید محمد 96.2%

- محمد عبد الله الصاوي عبادة 95.8%

- عمر احمد السيد محمد 95.5%

- محمد خالد محمد عشر 94.9%

- یوسف انور شفيق عبد الخالق 94.6%

- يوسف جابر السيد حجازی 94.6%

- عبد الرحمن سعد محمد بخيت 94.2%

-محمد السيد محمد السيد أحمد 94.2%

أوائل الصف الثاني الثانوي بمدرسة مياه الإسكندرية

- أحمد محمد حامد حسن الحداد 97.3%

- كريم عبد العزيز الششتاوي 95.6%

- احمد اسامه مهدی شومان 95.4%

- باهر محمد حبشي فریدی 95.2%

- محمد وليد محمد سلامة أبو عطية 95%

- عبدالرحمن اشرف محمد محمد صفار 94.2%

- يوسف حمادة محمود محمد 93.8%

- أحمد محمد أبو بكر عبد المنعم 93.7%

- حامد سعد فوزى حامد 93.6%

- موريس جرجس إبراهيم جرجس 93.4%