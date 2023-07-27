خبير علاقات دولية: أهمية أفريقيا زادت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ الانفتاح الأفريقي على روسيا يمثل أهمية وميزة نسبية للطرفين، مشيرًا إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثانية تمثل إطارا مؤسسيا يحكم إدارة العلاقات الروسية الأفريقية في مجالات مختلفة ما بين الاقتصاد والعلم والسياسة وأمن الطاقة.

أهم قضايا القمة الروسية الأفريقية

أضاف «أحمد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أن: «القضية الأهم هي أن هذه الشراكة الأفريقية الروسية هي جزء من شراكات أفريقيا مع العالم الخارجي، ومصر لها دور كبير حيث تمتلك موقعا استراتيجية، كما أنها بوابة للقوى الكبرى من أجل الوصول لأفريقيا، وهو ما ساهم في وضع أفريقيا في مكانها الصحيح على خريطة التفاعلات الدولية.

زيادة أهمية أفريقيا بعد الأزمة الأوكرانية

وتابع خبير العلاقات الدولية أن اهمية أفريقيا زادت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كما اكتسبت أهمية اقتصادية بعد جائحة كورونا، ومصر تتحرك على مسارين، الأول هو تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى مثل روسيا، والثاني هو تعزيز علاقات أفريقيا بالقوى الخارجية.

وأكد أن الأمن الغذائي هو أهم قضية تسيطر على المشهد الراهن لأن أفريقيا من أكثر المناطق في العالم اعتماد على الحبوب والغذاء من القمح، وتضررت في السنوات الماضية بسبب عاملين، الاول هو الأزمات العالمية، والثاني هو التغيرات المناخية التي أضرت بالزراعة.