وزير دفاع روسيا يسلم الرئيس الكوري الشمالي رسالة من بوتين

التقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في العاصمة بيونج يانج على هامش زيارة الأخير لكوريا الشمالية لحضور الفعاليات التذكارية للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية (؜1950-1953).

وزير الدفاع الروسي سلَّم زعيم كوريا الشمالية رسالة شخصية من بوتين

ونقلت «روسيا اليوم» عن وكالة الأخبار المركزية الكورية أن الاجتماع سيساعد في تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، لافتة إلى أن وزير الدفاع الروسي سلم زعيم كوريا الشمالية رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب كيم جونج أون عن امتنانه على الرسالة التي تم نقلها، كما تبادلا الهدايا بينهم.

ويجري وزير الدفاع الروسي زيارة إلى كوريا الشمالية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في الفترة من 25-27 يوليو الجاري، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953 بدعم أساسي من موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية، وتعتبر خطوة مهمة في تطور التعاون بين البلدين.