«القاهرة الإخبارية»: روسيا شحنت 200 ألف طن نفط خام إلى أفريقيا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم، إنّ بلاده بدأت شحن نفط خام إلى أفريقيا للمرة الأولى هذا العام، وعززت مبيعات المنتجات النفطية إلى القارة بأكثر من 3 أمثالها في الفترة من يناير إلى مايو.

موسكو شحنت 200 ألف طن من النفط الخام إلى أفريقيا

وذكر شولجينوف أنّ موسكو شحنت 200 ألف طن من الخام إلى أفريقيا حتى الآن، إلى جانب نحو 8 ملايين طن من المنتجات النفطية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وتابع أنّ الشركات الروسية مستعدة لتزويد الدول الأفريقية بمعدات توليد الكهرباء المطلوبة، فضلا عن تقديم خدمات لتحديث منشآت الطاقة وتصميم وإنشاء وإدارة محطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة الحرارية.

وأردف شولجينوف، أنّ هناك العديد من محطات الطاقة في أفريقيا التي تم بناؤها بمشاركة الاتحاد السوفيتي، والشركات الروسية مستعدة لتقديم خدمات لتحديث مرافق الطاقة ذات القدرات المختلفة، لتصميم وإنشاء وإدارة مرافق التوليد المائي ومحطات الطاقة الحرارية. وتوفير كل ما يلزم من معدات توليد الطاقة.

وأضاف الوزير الروسي، أنّه يعول على نمو مشاريع الطاقة المتجددة بمشاركة روسيا في القارة الأفريقية.

وفي سياق متصل، صرح ميخائيل ستيركين، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والخدمات اللوجستية في شركة فوس أجرو الروسية، بوضع خطط لزيادة إمدادات الأسمدة إلى أفريقيا بنسبة 15-20% هذا العام ومضاعفة الإمدادات إلى أكثر من مليون طن بحلول عام 2025.

وفي عام 2022، زودت الشركة القارة بـ540 ألف طن، لتصبح أكبر مورد للأسمدة الروسية لأفريقيا بحصة تبلغ 33%.

وعن الصادرات إلى أفريقيا، قال: «وصلت شحناتنا إلى 540 ألف طن. في غضون 5 سنوات، زاد حجمنا بنحو 5 أضعاف. هذا العام سيكون لدينا زيادة بنسبة 15-20%»، ووفقًا لعرض الشركة، يمكن أن تنمو شحنات فوس أجرو إلى أفريقيا في عام 2025 إلى مليون طن.