رئيس جزر القمر: روسيا دعمت أفريقيا في أصعب الأوقات

قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، إن القمة الروسية الأفريقية منصة مهمة للتعاون وتبادل المعلومات بين روسيا ودول أفريقيا، وخاصة جزر القمر.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا شريك مهم جدا لأفريقيا، مشيرًا إلى أن روسيا دعمت أفريقيا في أصعب وقت، وكانت تقدم العون مهما كانت المشكلات القائمة بداية من الاستقلال وغيرها.

وتابع أن روسيا كانت موجودة دائما رغم الصعاب التي واجهت أفريقيا، مشيرًا إلى أن استثمارات روسيا الاتحادية في الدول الأفريقية سمحت لدول كثيرة بأن تقف على مار التنمية والتطور.

وواصل: «نشكر روسيا ورئيسها على ذلك، وهذا اللقاء سيسمح لنا بمناقشة ومسائل أفريقيا سواء الإقليمية ومسائل التعاون التي تصب في مصالح روسيا وأفريقيا».