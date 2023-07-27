«الرعاية الصحية» توقع برتوكولا لتقديم خدمات السياحة العلاجية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وإحدي شركات الأنشطة الطبية المتكاملة، لتقديم خدمات السياحة العلاجية.

ووقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد محمد سرور، المدير التنفيذي للشركة الخاصة بالأنشطة الطبية المتكاملة، ممثلًا عن الشركة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

البروتوكول يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنّ البروتوكول يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أنّ هذا التعاون يعكس الجودة والتميز في الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.

وأضاف، أن البروتوكول يدعم الترويج للسياحة العلاجية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق أهداف ورؤية الدولة في أن تصبح مقصد عالمي للاستشفاء في المنطقة، وزيادة أعداد الوافدين للعلاج من الأجانب بمستشفيات الهيئة بالتعاون مع الشركة، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون لإنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة وعيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية وتسهيل تأشيرات الدخول لمصر، مؤكدًا أن تنمية موارد السياحة العلاجية مشروعا تكامليا بين مؤسسات الدولة وعدد من الوزارات، وأنه يستهدف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية.

بنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة

وتابع السبكي، «لدينا منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة وأسعار تنافسية تؤهلنا لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، كما نطبق أضخم برامج السياحة العلاجية بمشروعنا للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين، ومشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ونوه، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الرامية إلى استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات منشآتها الصحية في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، والتأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية في الدولة، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، ولافتًا أنه في الفترة الماضية استطعنا النفاذ لأسواق أفريقيا وشرق أوروبا، ونستهدف تعزيز تواجدنا دولياً والنفاذ لأسواق جديدة الفترة القادمة.