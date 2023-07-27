«الرعاية الصحية»: لدينا ملفات رقمية بالتاريخ المرضي لـ6 ملايين منتفع

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إنّ الهيئة لديها نحو 5 إلى 6 ملايين منتفع، وتعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

الملاءمة الدوائية

وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «لدينا ما يعرف بالملاءمة الدوائية ومراجعة الأدوية، والصيدلي يراجع التاريخ المرضي والأدوية التي يحصلون عليها منعا لأي تفاعلات قد تضر بالمريض، او أي تفاعلات مع الأطعمة والمشروبات التي يتناولها».

قياس مدة استخدام المضادات الحيوية

وتابع مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء: «نقيس مدة استخدام المضادات الحيوية ودواعي استعمالها والميكروب المؤثر على المريض، وفي السنة الماضية وقعت مصر مع منظمة الصحة العالمية على اتفاقية في مسقط من أجل تصنيف المضادات الحيوية إلى أدوية خط أول وثانٍ وثالث لاستخدامها بالشكل الأمثل».