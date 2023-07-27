«الرعاية الصحية»: نعمل على تنظيم وتقديم الخدمات بجودة عالية للمرضى

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إنّ الهيئة تعمل على تنظيم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنّ الدواء والرعاية الصيدلية ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أنّ إدارة الدواء تبدأ من اختيار وجود الدواء في دستور الأدوية بالدولة والمنشآت الصحية، لافتًا إلى أنّ دستور الدواء يحتوي على قائمة الأدوية التي يحتاجها المرضى وكل الخطط العلاجية المبنية على أدلة علمية، ثم يتم طلبها عن طريق هيئة الشراء الموحد، ثم نقلها وتخزينها جيدا، بعد ذلك تُصرف للصيدليات.

معرفة دواعي الاستعمال وتكرار مرات الحصول على الدواء

وتابع مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء: «عندما يتم وضع الخريطة العلاجية للمريض، فإنّ الصيدلي يراجع أوامر الطبيب لمعرفة دواعي الاستعمال والجرعة وتكرار مرات الحصول على الدواء، ثم يتم صرف الدواء بالطريقة السليمة».

تقييم فاعلية الدواء في المريض

وواصل: «نقيم فاعلية الدواء في المريض، وتوجد بعض الأدوية التي نقيسها في مستوى دم المريض ويمكننا رؤية ما إذا وصل للمستوى الذي يكون له فاعلية أم لا، وهدف كل هذه المنظومة الوصول إلى أعلى فاعلية علاجية بأقل أعراض جانبية والسعر المناسب مع الحفاظ على جودة حياة المريض في ظل استدامة مالية والحفاظ على البيئة».