رئيس الاتحاد الأفريقي: نسعى إلى الوصول لحل للأزمة الروسية الأوكرانية
كتب:
يارا أشرف
12:07 م | الخميس 27 يوليو 2023
غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي
قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر إننا نسعى خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الوصول إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبا على كل العالم بما في ذلك أفريقيا.
وأضاف خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن مستعدون للقاء لكي نضع آلية ومنظومة للتعاون حتى تكون العلاقات مضمونة وموثوقة لكل الأطراف، علينا تحسين العلاقات فيما بيننا وتغيرها لأن العالم بتغير».
واختتم رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، كلمته موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: «نشكركم على حفاوة الاستقبال والتنظيم».