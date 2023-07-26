تعرف على أبرز المحاور الاقتصادية على جدول القمة الروسية الأفريقية

في تغطية مستمرة لشاشة قناة «إكسترا نيوز» حول القمة الروسية الأفريقية، تحدثت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، في مداخلة هاتفية مساء اليوم الأربعاء، عن أهم المحاور الاقتصادية على جدول أعمال القمة الثانية لعام 2023، التي تنطلق في مدينة سان بطرسبرج غداً الخميس، وتستمر على مدار يومين.

أهمية أفريقيا الاقتصادية للعالم

وقالت الخبيرة الاقتصادية إن «القارة الأفريقية واحدة من أهم القارات، لما تملكه من ثروات وموقعها الإستراتيجي، الذي يجعل أفريقيا منفردة، ويجعل الجميع يريد أن يكسب ودها، من كافة دول العالم».

أهم القضايا الإقتصادية في قمة سان بطرسبرج

وأضافت أن قمة سان بطرسبرج، التي جرى تسميتها «المنتدى الاقتصادي الإنساني»، لها زخم اقتصادي كبير، وذلك بسبب أزمة الحبوب الحالية، بعد انهيار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرةً إلى أن أهم وأبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة هو الأمن الغذائي للشعوب الأفريقية.

واعتبر أستاذة الاقتصاد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد أن يحول التشاؤم في أزمة الحبوب، إلى أمر إيجابي، لأن هناك توقع على المستوى التجاري، والدول الأفريقية تسعى منه إلى الحبوب بشكل مجاني، وذلك مع توقع أنه يوجد محصول كبير بالنسبة للحبوب في روسيا، لأن لديها 48 مليون من الأراضي المزروعة بالقمح بمستوى جيد، مما يجعل ملف الحبوب على رأس الملفات المعروضة أمام القمة.

وأكملت «علي» أن من الملفات الهامة أيضاً ملف الأسمدة، خاصةً وأن الرئيس الروسي وعد بالتبرع بـ300 ألف طن أسمدة للدول الأفريقية، التي تتطلع إلى أن يفي بوتين بهذا الوعد، وكذلك من الملفات الهامة، التي يتضمنها جدول القمة، ما إذا كان يتعين على الرئيس بوتين أن يساعد في إنقاذ دول أفريقيا من الوقوع في براثن الغرب، وذلك لوجود صراع عالمي على طاقات وثروات القارة الأفريقية.