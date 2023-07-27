افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد في «سوهاج الجامعي»

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعي القديم، الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ونخبة من الأساتذة والأطباء، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

توفير العناية الفائقة للمرضى

وفى كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس جامعة سوهاج عن سعادته بافتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بمقر المستشفى الجامعي القديم، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك بهدف توفير العناية الفائقة للمرضى، ومراقبة حالاتهم عن كثب بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

ومن جهته قدم الدكتور مجدي القاضي، الشكر والثناء لرئيس الجامعة على المجهودات التي يبذلها لصالح المستشفى الجامعي، والدعم المستمر الذي يقدمه من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، موجهاً الشكر لجميع القيادات والمسئولين والأساتذة وأفراد الطاقم الطبي والطاقم التمريضى بمستشفى سوهاج الجامعي، لدورهم المهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه.

الوحدة تخدم قطاعا كبيرا من المريضات

وقال الدكتور حمدي سعد، إنّ وحدة العناية المركزة الجديدة ستؤدي إلى طفرة عالية في مجال العناية بحالات الحمل وما بعد العمليات، فهي تخدم قطاعا كبيرا من مريضات قسم النسا والتوليد، ممن يعانين من حالات مرضية خطرة وغير مستقرة، تفرض عليهن تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة، تفوق بمراحل تلك التي يتم تقديمها للمرضى بالأقسام الأخرى.

وأشار الدكتور صلاح رشيد، إلى أن الوحدة تحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات المتقدمة ووسائل المراقبة الطبية المكثفة، التي تستخدم لملاحظة المؤشرات الحيوية للمرضى في الحالات الحرجة، مضيفاً أنه بلغ إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة حوالي 4 ملايين جنيه، حيث تضم 5 أسرّة، ومزودة بأحدث أنواع المونيتور لمتابعة الوظائف الحيوية للمريضات.