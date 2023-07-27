فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية الأزهرية الأحد.. «100 جنيه للمادة»

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية في جميع المناطق الأحد المقبل، مقابل دفع 100 جنيه، وتظهر نتيجة الطعون على بوابة الأزهر بعد 15 يوما، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أعلن فيه الوكيل عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بعد الإعلان عن الأوائل أمس.

فتح باب التظلمات

وقال الضويني، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة أنه سوف يتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية الأزهرية، وذلك مقابل دفع كل طالب 100 جنيه رسوم على كل مادة، مؤكدا أن نتيجة الطعون سوف تظهر خلال 15 يوما على بواية الأزهر الشريف.

نتائج الثانوية الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لطلاب القسم الأدبي للدور الأول بنسبة مؤية تصل إلى 46.63%، موضحا أنه بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 من البنين، والفتيات 34484، بينما جاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي 50738 طالبًا وطالبة، من البنين 27435 طالبًا، و23303 طالبات،وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.