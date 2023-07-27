عاجل.. الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023: 46.63% نسبة النجاح أدبي

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2013، وجاءت نسبة النجاح أدبي 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤.

وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، بأقسامها العلمية المختلفة سواء شعبة الأدبي أو العلمي أو شعبة العلوم الإسلامية، أو معاهد فلسطين الأزهرية.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية

أعلن «الضويني»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، كما أعلن أسماء أوائل القسمين أدبي وعلمي وشعبة العلوم الإٍسلامية..

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ذكر «الضويني» أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، وجاء عدد البنين 56287، والفتيات 34484، وفي القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين، معربا عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع، الذي يميز الطالب الأزهري، ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقةالأزهر الشريف.