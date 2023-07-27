نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر.. إعلان النتيجة اليوم

ساعات معدودة تفصل طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بعد إعلان نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023، حيث تُطرح النتيجة على موقع بوابة الأزهر الشريف، عقب المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد وإعلان النتيجة.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر

وعن نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف كشف عن توقعات النسب من خلال تصحيح العينات العشوائية، والتي جاءت في العلمي كما يلي.

نسب نجاح العلمي

- مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98% والمالكي 94%.

- الحديث 94%.

- القرآن الكريم 97%.

- اللغة الإنجليزية 89%.

- الأدب والنصوص 95%.

- الاستاتيكا نحو 74%.

نسب نجاح الأدبي

بينما جاءت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 المتوقعة للقسم الأدبي، كما يلي.

- مادة الفقة الشافعي وصلت إلى 86% والحنفي 79% والمالكي 61%.

- الحديث نحو 73%.

- القرآن الكريم 89.5%.

- البلاغة 63.5%.

- الجغرافيا 86.7%.

- النحو 68%.

ومن المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العام خلال ساعات، وطرحها على بوابة الأزهر من هنــا، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، واعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، للنتيجة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.