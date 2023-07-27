رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر.. إعلان النتيجة اليوم

كتب:

محمد أباظة
11:48 ص | الخميس 27 يوليو 2023
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ساعات معدودة تفصل طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بعد إعلان نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023، حيث تُطرح النتيجة على موقع بوابة الأزهر الشريف، عقب المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد وإعلان النتيجة.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر

وعن نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف كشف عن توقعات النسب من خلال تصحيح العينات العشوائية، والتي جاءت في العلمي كما يلي.

نسب نجاح العلمي 

- مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98% والمالكي 94%.

- الحديث 94%.

- القرآن الكريم 97%.

- اللغة الإنجليزية 89%.

- الأدب والنصوص 95%.

- الاستاتيكا نحو 74%.

نسب نجاح الأدبي

بينما جاءت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 المتوقعة للقسم الأدبي، كما يلي.

- مادة الفقة الشافعي وصلت إلى 86% والحنفي 79% والمالكي 61%.

- الحديث نحو 73%.

- القرآن الكريم 89.5%.

- البلاغة 63.5%.

- الجغرافيا 86.7%.

- النحو 68%.

ومن المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العام خلال ساعات، وطرحها على بوابة الأزهر من هنــا، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، واعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، للنتيجة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

اقرأ المزيد:

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا بعد قليل.. طريقة الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس.. احصل عليها خلال دقائق

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول

احصل على لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.