نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح برقم الجلوس.. اعرف الرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، أعلنها الأزهر الشريف، اليوم الخميس، وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أوائل الثانوية لهذا العام، معربًا عن امتنانه لتميزهم، وجهودهم علي مدار العام الدراسي الأخير من أجل التفوق، وجهود أسرهم بتوفير جميع احتياجاتهم ورعايتهم ودعمهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، تتاح حاليًا برقم الجلوس، بحسب ما أوضحه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لـ«الوطن»، من خلال الرابط من هنا، لمعرفة النتيجة عن طريق إدخال رقم الجلوس لكل طالب، وستظهر النتيجة كاملة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح وجميع المحافظات، وجري إعلان أسماء الأوائل، وتتاح حاليا النتيجة أمام جميع طلاب الثانوية الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، ستصل من خلال مظاريف إلى مقر المنطقة من خلال مندوب، وسيتم إعلان أسماء الأوائل على مستوى المعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، وإبلاغ جميع المعاهد الأزهرية بالنتيجة طبقًا لكل إدارة تعليمية أزهرية على حدة والمعاهد التابعة لها.

تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في مطروح

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أنه سيجري تنظيم احتفالية قريباً لتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجميع أسر الأوائل على مستوى المحافظة.