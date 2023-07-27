أعلن الأزهر الشريف قبل قليل، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول أدبي وعلمي، عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 وإعلان نسب النجاح والأوائل.

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر

وفيما يخص ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول أدبي وعلمي عبر بوابة الأزهر، من المقرر أن تظهر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الإلكتروني، وللحصول عليها اضغط هنا.

وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قبل قليل، أسماء الأوائل للقسم الأدبي، كما يلي.

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا في الجيزة، بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر في القاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة في الغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية في الجيزة بنسبة 97.14%

الخامس: أية إيهاب المرساوي، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي في القاهرة، بنسبة 96.98%.

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي في الشرقية، بنسبة 96.98%.

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبدالرحيم، معهد 15 مايو في القاهرة بنسبة 96.98%.

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو في المنوفية، بنسبة 96.83%.

الثامن مكرر: ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا في الجيزة، بنسبة 96.83%.

العاشر: هاجر هلال أبوالمعاطي، معهد فتيات أويش الحجر في الدقهلية بنسبة 96.67%.