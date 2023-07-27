بوتين: روسيا كانت أولى الدول الداعمة لأفريقيا خلال جائحة كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا كانت من أولى الدول التي تقدّمت بالدعم إلى إفريقيا خلال فترة جائحة كورونا، إذ أرسلت ملايين الفحوصات والاختبارات الروسية الطبية مجانًا، متابعا بأنّه تم إعداد برنامج روسي واسع النطاق مع أفريقيا لمكافحة الأمراض المعدية لعام 2026، فضلًا عن تخصيص ملياري روبل لذلك.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «أدعو الشباب الأفارقة لزيارة روسيا العام المقبل للمشاركة في منتدى الدول للشباب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال اللياقة البدنية والرياضة».

بوتين: نقترح تكثيف التعامل بين الجامعات الروسية الأفريقية

وتابع: «نقترح تكثيف التعامل بين الجامعات الروسية الأفريقية لإجراء تبادلات جامعية ومسابقات مشتركة وبرامج التوعية، وندعو الرياضيين الأفارقة للمشاركة في المهرجان الرياضي الدولي للجامعات».

وأشار إلى أنّ روسيا تهتم بتوطيد وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي متعدد النواحي مع جميع الدول الأفريقية، موضحًا أنّ المفاوضات والمشاورات الخاصة بهذه القمة ستصب في مصلحة ذلك، وستمكن من تحقيق كل الأهداف.

زيادة قبول الطلاب الأفارقة بالجامعات الروسية

وأكد بوتين استعداد روسيا لدعم أفريقيا ليس على مستوى التعليم العالي، ولكن التعليم والتدريب المهني أيضًا، إذ إنّنا مستعدون لإعداد المعلمين والمرشدين الفنيين للهيئات الدراسية، مضيفا: «نقترح النظر في فرصة إنشاء مدارس روسية في أفريقيا وتعليم اللغة الروسية، إذ إن تنفيذ هذه المشاريع ستزيد من سقف معايير في بلداننا وتزيد التعاون بيننا».

وتابع: «نخطط لزيادة قبول الطلاب الأفارقة إلى الجامعات الروسية، وهناك أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي يتعلمون في الجامعات والمعاهد الطبية، إذ إنّ الصحة مجال هام في التعاون الروسي الأفريقي».