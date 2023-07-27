بوتين: نتوقع محصولا قياسيا من الحبوب الروسية هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ السلطات المعنية في بلاده تتوقع محصولا قياسيا هذا العام من الحبوب الغذائية، موضحًا: «سنكون مستعدين خلال الأشهر الثلاث المقبلة لتقديم 25 حتى 50 ألف طن حبوب مجانا، إلى بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وأفريقيا الوسطى، وإريتريا، على أن تمنح هذه الكمية لكل دولة على حدة.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية: «سنؤمن نقلا مجانيا لهذه الشاحنات»، مشيرًا إلى أنّ أوكرانيا أنتجت العام الماضي 55 مليون طن حبوب، أما الصادرات فبلغت 47 مليون طن، منها 17 مليون طن قمح، أما روسيا، فمحصولها في العام الماضي كان 156 مليون طن حبوب، منها 60 مليونا طن تم تصديرها.

وتابع أنّ حصة روسيا في الأسواق العالمية من القمح 20%، أما أوكرانيا فحصتها 5% أو أقل، ما يعني أنّ بلاده تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر موردا مسؤولا وموثوقا للمنتجات الزراعية.

وأكد الرئيس الروسي، أنّ هناك من يروج الأكاذيب ويشوه الوقائع على مدى عشرات السنوات، مشددًا على أنّ بلاده ستظل تؤيد وتدعم البلدان المحتاجة بتوريداتها الإنسانية.

وواصل: «نسعى للمشاركة بشكل فعال في تكوين نظام أكثر عدلا لتوزيع الموارد، ونبذل قصارى جهودنا لتفادي حدوث أزمة غذاء عالمية، وعلى يقين أنّ أفريقيا قادرة على أن تطعم نفسها وتضمن أمنها الغذائي وتصبح مصدرة لمختلف أنواع الغذاء، وروسيا ستدعم هذا الأمر».