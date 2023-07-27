بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تعميق التعاون الصناعي مع أفريقيا يكتسب أهمية كبيرة، إذ أن المنتجات الروسية بما فيها السيارات ومعدات البناء تحظى بطلب عالي عليها، متابعا: «يجرى دراسة أدوات جديدة لإقراض مشتريات الدول أفريقيا لمنتجاتنا الصناعية».

بوتين: هناك تعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية

وأضاف في كلمته خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر»، مشيرا إلى أن هناك تعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية ومجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ولدينا خبرة كبيرة في تقديم خدمات الكتروينة حكومية للمواطنين والكيانات.

وتابع: «في مصر في منطقة قناة السويس يجرى إنشاء منطقة صناعية روسية، ونعول على أن بناء أولى القدرات الإنتاجية سوف يبدأ في هذا العام، وفي المستقبل تصدر البضائع والمنتجات إلى كل الدول الإفريقية».

بوتين: جار تشكيل صندوق استثماري لتمويل المشروعات

وأشار إلى أن لوكالة الروسية لتأمين الاستثمارات تتضمن تغطية تأمينية للقروض، وجار تشكيل صندوق استثماري لتمويل المشروعات.