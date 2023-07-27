الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء.. منها التوسعة على أهل البيت

يعد يوم عاشوراء من الأيام المهمة لدى الكثير من المسلمين، إذ يحرص عدد كبير على صيامه باعتباره سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم للأعمال الصالحة بهدف التقرب من الله ودعائه بتحقيق أمنياتهم.

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

وتستعرض «الوطن» الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الدار: ومن سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء لأن لصيام هذا اليوم الكثير من الفضل والثواب، فبصومه تكفر ذنوب السنة الماضية.

فضل يوم عاشوراء

وأوضحت الدار أنه من المستحب أن يقوم المسلم بالتوسعة على أهل بيته في هذا اليوم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله.

ومن الأعمال المستحبة في عاشوراء أيضا قراءة القرآن والإكثار من الصدقات وقيام الليل

وكانت دار الإفتاء أعلنت في بيان لها أن غدا الجمعة العاشر من محرم 2023 هو يوم عاشوراء 2023.