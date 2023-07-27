القبض على عصابة لسرقة السيارات والأشخاص في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، خلال مجموعة من الحملات الأمنية في عدة أحياء بالقاهرة.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته «4 كوبلن- 3 مقص- كوريك خاصين بالسيارات، أجنة- شاكوش».

واعترف المتهم بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب «كسر الباب» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن، واعترف بارتكاب واقعتي سرقة «مبلغ مالي– شاشة» بذات الأسلوب، كما أرشد على الشاشة وتم ضبطها داخل مسكنه، وإنفاقه المال على متطلباته الشخصية.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيام بإستيقاف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على حقيبة بداخلها متعلقاته الشخصية كرها عنه، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.