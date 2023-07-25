حبس سيدتين وشاب بتهمة سرقة «شبابيك ألوميتال» في البساتين 4 أيام

أمرت نيابة البساتين الجزئية حبس سيدتين وشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشبابيك الألوميتال من الشقق والمباني، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لمعرفة سجلهم الاجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت باستدعاء أصحاب المسروقات للتعرف عليها وسؤالهم حول الواقعة.

تنفيذ 3 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب

واعترفت المتهمتان بأنهما كونا تشكيلا عصابيا مع آخر، ونفذوا 3 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب وسرقة الشبابيك الوميتال من الشقق والمباني، وذلك بعد التسلق إليها والاستيلاء عليها بأسلوب الفك، عقب رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم بيعها والاستفادة من ثمنها

وألقت الأجهزة الأمنية بالبساتين القبض على السيدتين، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما عدد 5 شبابيك ألوميتال مجهولين المصدر، وبإرشادهما جرى ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية صاحب مخزن خردة- كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.