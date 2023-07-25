تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه في منشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب 3 وقائع سرقة لعدادات المياه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تقرير بما رصدته كاميرات المراقبة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة منشأة ناصر من ضبط عاطل بحوزته عداد مياه مجهول المصدر، وبمناقشته اعترف بأنه سرق إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبتفتيش منزله عثر على عدادين، وبمواجهته اعترف بأنهما من متحصلات نشاطة الإجرامي.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول تلك الوقائع كما طلبت استدعاء الضحايا للسماع لأقوالهم.

العقوبة القانونية المتوقعة

حددت المادة 317 من قانون العقوبات المصري بأن جنح السرقات التي لا يوجد بها ظرف مشدد يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تزيد عن عامين، وحددت المادة 318 من قانون العقوبات بأنه في حالة وجود ظرف مشدد ترتفع العقوبة لتصبح بالحبس 3 سنوات.