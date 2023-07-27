«العالمي للفتوى» يوضح ثواب صيام يوم عاشوراء في الحر الشديد

يصوم المسلمون غدا يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر المحرم، وصيامه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتزامن تمر علينا موجة من الحر الشديد التي قد تجعل البعض يتخلف عن صيام هذا اليوم، وفي هذه الحالة يخسر فضل صيام اليوم الذي يكفر ذنوب عام قبله، وحث المركز العالمي للفتوى الإلكترونية على الصبر على صوم يوم الحر الشديد لأن له ثواب وأجر كبير.

أجر صيام عاشوراء في الحر الشديد

وقال العالمي للفتوى إن أجر المسلم يزيد بمقدار ما يتحمله من تعب في سبيل أداء طاعات الله عز وجل على وجهها الأكمل، موضحا أن من يصوم يوم في هذا الحر الشديد له ثواب عظيم، وأجر كبير.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى في أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةِ الْبَحْرِ، فَبَيْنَا هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْبَحْرِ فِي اللَّيْلِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ فَوْقِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّهُ مَنْ يَعْطَشْ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ.

فضل صيام يوم عاشوراء

وفي سياق متصل، قالت الإفتاء إن صيام يوم عاشوراء له فضل كبير على المسلمين، فهو يكفر ذنوب عام قبله، وذلك عملا بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».