تعرف على تشكيل مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية.. محمود محيي الدين رئيسا

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة لعمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة.

جامعة النيل الأهلية 2023

وقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحاليين والسابقين لجهودهم في دعم وتطوير التعليم، ودعم الجامعة بما يجعلها تواكب كافة التطورات الخاصة بجامعات الجيل الرابع، مؤكدا أن مجلس الأمناء يدعم الجامعة في توفير مصادر التمويل والتواصل مع المجتمع الخارجي.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية، أن مجلس أمناء الجامعة يضم عددا من الشخصيات البارزة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والبحثية ورجال المال والأعمال والصناعة.

أسماء تشكيل مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

- الدكتور محمود محيي الدين، الرئيس الجديد لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية.

- المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

- المهندس صادق السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك.

- المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

- الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق.

- المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

- عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

السيد منير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار الأسبق.

- الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق.

- المهندس عمرو بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار العقاري، والعضو المنتدب لأركان بالم.

- المهندس عمر الدماطي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية.

- الأستاذة نرمين الطاهري، عضو المجلس الاستشاري لجمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين.

- فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان السابق.

- الدكتور عاكف المغربى، مؤسس ورئيس مستشفيات ومراكز مغربى للعيون.

- الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق.

- أحمد أبو هندية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار.

- الدكتور أحمد طنطاوي، رئيس شركة IBM الأسبق في مصر.