جامعة النيل الأهلية 2023: ملتزمون بضوابط وقرارات المجلس حول التنسيق

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، انتظام أعمال التقديم بمختلف الكليات للطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، تزامنا مع انتظام أعمال التقديم بمختلف البرامج الدراسية في تنسيق جامعة النيل الأهلية 2023، سواء للطلاب حاملي الشهادات المعادلة للثانوية العامة أو الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الخارجية.

تنسيق جامعة النيل الأهلية 2023

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن الجامعة ملتزمة بكافة القرارات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بشأن قبول الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية أو السودانية والأوكرانية، وكذلك قرارات الأعلى للجامعات بشأن التنسيق، موضحاً أن تنسيق جامعة النيل الأهلية 2023 يخضع للحدود الدنيا التي يقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة النيل الأهلية 2023

من جهتها قالت چيلان حسن، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون جامعة النيل الأهلية، إن هناك عددا من الاشتراطات لقبول الطلاب وتتمثل في الآتي:

** قبول تحويل الطالب القادم من جامعة معتمدة إلى كلية مناظرة لها في الجامعة.

** أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية متضمنة المواد المؤهلة للكلية.

** التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية بمصر.

** الاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد فقط لاستيعاب الطلاب المحولين للكلية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية التي ستسمر حتى مطلع أكتوبر المقبل وفقاً للقرارات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.