جامعة النيل الأهلية تمثل إفريقيا في لجنة الأولمبياد الدولية للعلوم

اختارت لجنة الأولمبياد الدولية في العلوم الهندسية، الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، ممثلا لقارة إفريقيا في اللجنة التي تضم في عضويتها خمسة أعضاء فقط ممثلين عن القارات.

جمعة متحدث رئيسي في الأولمبياد الأول الدولي للعلوم الهندسية

في ذات السياق تم توجيه الدعوة للدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس الجامعة للبحوث، للمشاركة كمتحدث رئيسي في الأولمبياد الأول الدولي للعلوم الهندسية (OES 2023) وكذلك في افتتاح الأولمبياد الذي انعقد في قرية Aldemar Olympian بدولة اليونان وتم تنظيمه وتمويله من جامعة ستافنجر - النرويج وشارك فيه عدد كبير من العلماء من مختلف البلدان.

من جهته، قال الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، أن الأولمبياد الأول الدولي للعلوم الهندسية، هدف إلى نشر وتقييم التطورات الحديثة في العلوم الهندسية، و تضمن مشاركة مجموعة متميزة من العلماء الدوليين، وكان بمثابة تجمع فريد من نوعه للعقول العلمية المؤثرة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي كان من شأنه تبادل معارفهم وتقييم حداثة الأعمال البحثية المقدمة في المؤتمر.

وأشار نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، عن فخره بالمشاركة مع أعضاء لجنة الأولمبياد الدولية في العلوم الهندسية بمنح ميدالية أرشميدس للمساهمات المتميزة في العلوم الهندسية للبروفيسور حجت عديلي، أستاذ متفرغ بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الامريكية، و توزيع ميداليات الأولمبياد لأفضل خمس أوراق في المؤتمر.

أول جامعة أهلية بحثية لا ربحية في القرن الـ21

كما أعلن فخره بالدور الريادي الذي تقدمه جامعة النيل الأهلية، كونها أول جامعة أهلية بحثية لا ربحية في القرن الـ21، تعلي من قيمة ثقافة التعلم والبحث العلمي و تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستطاعت أن يكون لها مشاركات مؤثرة في تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية التي تستهدف زيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية، كما أنها تصدرت الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة في التصنيف العالمي المتعلق بجوائز التميز في ريادة الأعمال والمشاركة للعام 2023، و جاءت ضمن قائمة أفضل 5 جامعات ريادية في قارة إفريقيا، وتستعد الجامعة لتنظيم النسخة 16 من الملتقى الطلابى لصغار الباحثين في مصر أغسطس القادم بعد نجاح دام 8 سنوات ونشر أكثر من 100 مقالة علمية برعاية جامعة النيل ودعم الأفكار الجديدة من خلال مركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة.

وأعلن نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، عن دعوة لجنة الأولمبياد للجامعة للمشاركة في النسخة الثانية من الأولمبياد الدولية في العلوم الهندسية والتي سيتم تنظيمها في دولة النرويج 2025 المقبل.

في سياق متصل هنأت جامعة النيل الأهلية ورئيسها الدكتور وائل عقل، الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس الجامعة للبحوث على اختياره ممثلا عن قارة إفريقيا في هذا الحدث العالمي الفريد، وكذلك مشاركته كمتحدث في فعاليات الأولمبياد، مؤكدين على استحقاقه بجدارة لهذه المشاركة نظرا لإسهاماته المتميزة في مجال البحث العلمي داخليا وخارجيا.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، أنه فخور بجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين أثبتوا جدارة علمية وبحثية في كافة المحافل الدولية والمنظمات العالمية ولهم إنجازات كبيرة على المستوى الدولي، الأمر الذي أنعكس على طلاب الجامعة وخريجيها الذين أصبحوا موجودين الآن في كبرى المصانع العالمية بألمانيا وشرق آسيا وأمريكا وأوروبا ويحتلون مكانة علمية ووظيفية مرموقة، ويقومون بتسجيل رسائلهم العلمية في هذه المجتمعات الصناعية الكبرى، واستطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم ولجامعة النيل مجدا علميا وبحثيا.