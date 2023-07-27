عاجل.. تحرك جديد من الشيبي يهدد حسين الشحات.. تعرف على التفاصيل

قرر محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز، عدم التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعد واقعة اعتداء الأخير عليه إثر مشادتهما عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز، حيث باشر بعض الإجراءات القانونية التي تخص الواقعة.

الشيبي يتمسك بمقاضاة حسين الشحات

ووفقا لما ذكرته صحيفة البطولة المغربية، اليوم، فإن محمد الشيبي قرر عدم التنازل عن القضية ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وأخذ في بعض الإجراءات القانونية بعد الاعتداء عليه من قبل جناح المارد الأحمر.

وأفادت التقارير، أن البعض حاول إقناع اللاعب بالتنازل عن القضية، إلا أن الشيبي تمسك باستكمال كافة الإجراءات القانونية.

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