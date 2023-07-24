عاجل.. أول تعليق من الشحات بشأن «خناقته» مع الشيبي وصدور عقوبة ضده.. «رسالة نارية»

تقدم حسين الشحات نجم النادي الأهلي باعتذار عما بدر منه، خلال مشادته مع الظهير المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، عقب نهاية مواجهة الفريقين مساء أمس الأحد.

حسين الشحات يكشف سبب مشادته مع محمد الشيبي: استفزازات لم أتحملها.. ولن أبحث عن مبررات

وكتب حسين الشحات عبر حسابه على فيسبوك: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وأضاف: "لن أبحث عن مبررات، ولكنى اجد نفسي مخطئا ، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعآ بشرف".

حسين الشحات: اعتذر لإدارة الأهلي.. وأحترم جميع المحترفين في الدوري المصري

وواصل: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكمل: "واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

وأتم: "وانني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الافضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء اخر يسؤكم مني مرة اخرى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فانه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت".