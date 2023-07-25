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تصعيد جديد من محمد الشيبي ضد حسين الشحات.. عاجل

كتب:

مصطفى جمال
03:04 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
محمد الشيبي

محمد الشيبي

كشف المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، عن أنه قرر العودة لمصر بعد سفره للسعودية لأداء مناسك العمرة عقب معرفته بالعقوبات الموقعة على حسين الشحات لاعب الأهلي، إثر مشادتهما عقب مباراة الفريقين أمس في الدوري المصري.

الشيبي: قررت العودة لمصر بعد عقوبات الرابطة ضد الشحات

وقال محمد الشيبي في تصريحات لصحيفة «البطولة» المغربية، إنه عقب معرفته بالعقوبة التي طبقتها رابطة الأندية قرر العودة من السعودية إلى مصر، بعدما كان قد سافر صباح اليوم الإثنين لأداء مناسك العمرة، بعد مشاركته في مواجهة الأهلي مساء أمس الأحد.

تصعيد ضد حسين الشحات

وأوضح الشيبي أنه قرر اللجوء لمسلك قضائي آخر للحصول على حقه مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي بيراميدز للعودة واتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

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