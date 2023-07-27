الهيئة الاقتصادية الأوراسية: فرصة جيدة لتطوير التجارة مع الدول الأفريقية

وصف رئيس الهيئة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، القمة الأفريقية الروسية، التي انطلقت في مدينة سان بطرسبرج اليوم الخميس، بأنها «مهمة للغاية»، وقال إن الهيئة الأوراسية والاتحادات والهيئات التكاملية الأفريقية لها توجهات مماثلة، فيما يتعلق بالعمليات التكاملية، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأنه مسجل في استراتيجية التنمية حتى عام 2025 وتنمية أفريقيا حتى عام 2063، واعتبر أن الإمكانيات والفرص لتطوير التجارة مع الدول الأفريقية «جيدة جداً».

وأضاف «مياسنيكوفيتش»، خلال كلمته في اجتماع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، والذي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، في بث مباشر قبل قليل، أنه لتحقيق هذه الأهداف، يضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية تنقل البضائع واليد العاملة، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي قدم اقتراحاً بإضافة حرية المعرفة، واعتبر أن هذا أمر واقعي تماماً.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوراسي يتطور بنجاح رغم الظروف الصعبة إلا أن هناك رقماً قياسيا للتصدير والتجارة المتبادلة، وهذا النمو سجل هذا العام بنسبة 17%، والأسواق الداخلية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مضمون بشكل تام بالحبوب واللحوم والألبان وغيرها من المنتجات.

وأوضح أنه في العام الماضي قامت الدول الأعضاء في الاتحاد بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب، و590 ألف طن من السكر و100 ألف طن من الألبان.