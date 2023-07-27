رئيس جزر القمر: أفريقيا تسعى إلى بناء شركات عادلة مع كل الدول

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، إن القمة الروسيا الإفريقية ستناقش الآفاق المستقبلية للتعاون بين روسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن نظام العالم الحالي متعدد الأقطاب لا يمكنه أن يتقوقع، لذا فإن أفريقيا تسعى إلى بناء شركات عادلة مع كل الدول خاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سانت بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أفريقيا التي يعيش فيها قرابة 3.8 مليار نسمة نهاية القرن تريد أن تبني شراكات مع كل الزملاء والأصدقاء على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، مراعاة لكثره مواردنا البشرية والطبيعية «نحن نريد التعاون الوثيق».

رئيس جزر القمر: مؤتمر اليوم يأتي في الوقت الحاسم لأفريقيا

وتابع: «المنتدي اليوم يأتي في الوقت الحاسم لأفريقيا من أجل التكامل بيننا وتطوير تعاوننا شكل مؤتمر في يوليو 2023، حتى جرى تشكيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ونحن أيضا نبحث على الأجندة الأفريقية حتى عام 2063 بمشروعات يجرى تنفيذها وترجمتها بالنسبة للشركات الأجنبية والأفريقية المستعدة للاستثمار».