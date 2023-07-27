برلماني: «السيسي وبوتين» يستهدفان وضع آليات وخطط استراتيجية لتنمية أفريقيا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية في بطرسبرج، يؤكد أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

استراتيجية مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالقارة الأفريقية

أكد «عابد» في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية على استعداد لدعم التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا والقارة الأفريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن «مصر وروسيا» تعاونا في عدد من المشروعات الاستثمارية، ومنها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

وتابع، أن مصر ستعمل على التعاون بينها وبين روسيا لوضع آليات وخطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

حلول للنزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مصر وروسيا سيعملان على تقريب وجهات النظر، ووضع حلول للنزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تطور الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن ذلك هدفه استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام بما يحافظ على وحدة أراضي المنطقة وحقوق شعوبها.

ولفت «عابد» إلى أن التوجه الروسي لفتح شراكات مع أفريقيا يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي لدعم ما تسعى مصر إليه لترسيخ مكانة القارة، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.