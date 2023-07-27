مدبولي: مصر تستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت يوميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطات الكهرباء في مصر تعمل وفقا لمنظومتين، الأولى تعتمد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت ويشغل الجزء الأكبر من المحطات، ونحتاج في وقت الذروة وفقا لما أعلنه وزير الكهرباء إلى ما يقرب من 34 جيجا وات.

استهلاك مصر يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة إكسترا نيوز، أن مصر تستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معا، ومن أجل ذلك تسعى الدولة لتوفير هذه الكميات وتخزينها في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين التابعة لمحطات الكهرباء.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والمازوت

ولفت أن الغاز الطبيعي مصر تنتجه، ومن ثم فهو موجود ومتاح، أما بالنسبة للمازوت فإن مصر تنتج كمية منه وتستورد كمية أخرى إضافية.

وأوضح: بناء على الأرقام والقياسات والتقديرات تم اتخاذ قرار في إطار حوكمة الاستيراد والعملة الصعبة في أبريل الماضي بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية، والاعتماد على الإنتاج المحلي، والذي في الظروف الطبيعية يكفي، وقد نحتاج إلى بعض أو نسبة قليلة للاستيراد في حالة الطوارئ، لكن في الظروف الطبيعية تسمح هذه الكمية على مدار السنة بتشغيل المحطات.