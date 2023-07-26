رئيس الوزراء: مهرجان العلمين يسهم في الترويج للمدينة السياحية

انفردت «إكسترا نيوز» بلقاء مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من داخل مدينة العلمين الجديدة، وقال مدبولي: «مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة المصرية في الـ4 و الــ5 سنوات الماضية».

التخطيط لمدينة العلمين

وأضاف مدبولي: «المدينة من أول لحظة مخططة على أعلى مستوى لكي تتناسب مع كل فئات الشعب المصري ولدينا كل فئات الإسكان بدءا من إسكان الشباب وحتى مستوى الأبراج على الكورنيش».

وأكد مدبولي أن أكثر ما يميز المدينة وجود جامعتين تعملان وتستقبلان الشباب ويتعلمون بهما، وقال إن كل الخدمات موجودة في مدينة العلمين الجديدة.

أهمية مهرجان العلمين

وأضاف مدبولي: «أي مدينة في العالم وخاصة المدن الجديدة كي يتأقلم الناس عليها لا بد من أن يكون هناك ترويج لها ومهرجان العلمين يخدم هذا الهدف بصورة كبيرة ويبرز كم المجهود الموجود في المدينة وأن المدينة مملوءة بالحياة وهناك شباب كبير للغاية من مصر والعالم كله يرى فعاليات مهرجان العلمين ويعرف قيمة هذا الموقع المتميز والفريد من نوعه».