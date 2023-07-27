وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في جولة بالعلمين الجديدة

اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء فيتنام، والسفير نجوين هوي دونج، سفير فيتنام بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، في جولة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بالعلمين الجديدة

وتجول وزير الإسكان، مع نائب رئيس وزراء فيتنام بالمشروعات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية، والتى تضم عددا من الأبراج التى تم ويجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تتوسط المنطقة الشاطئية، كما تجولوا بالمدينة التراثية مدينة الفنون، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية– الحديقة المركزية– المسجد– الكنيسة– المسرح الروماني– الأوبرا– المباني التجارية والفندقية في الحي القديم– مجمع السينمات».

الجزار: مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات

وقدم الوزير للوفد الفيتنامي شرحا وافيا عن التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات التنموية، وخاصة في إنشاء المدن الجديدة، والتي تعتبر تنفيذا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصري 7% من مساحة الجمهورية، وفي خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التى يتم العمل على تنميتها، نحو 14 % من مساحة الجمهورية، وبلغ حجم الطرق والمحاور التى تم تنفيذها، ضعف ما تم تنفيذه في مصر خلال الفترات السابقة.

وأكد وزير الإسكان أنّ الدولة المصرية تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وهناك أولوية للاستثمارات التى يتم ضخها من الخارج، موضحا أن مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

نائب رئيس الوزراء الفيتنامي: زيارتى لمصر تهدف لاستعراض الفرص الاستثمارية

من جانبه، أبدى تران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام، إعجابه الشديد بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن زيارته لمصر تهدف لاستعراض الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين الفيتناميين، للاستثمار في مصر.

كما أكد «لو كوانج» أنّ هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وخاصة في المجال التجارى، حيث أن مصر لديها فرصا جيدة للاستثمار، متمنيا تكرار زيارته لمصر في المستقبل، والإطلاع على المزيد من المشروعات الناجحة.

وأجاب وزير الإسكان، عن أسئلة الوفد الفيتنامي، حول تخطيط المدن الجديدة، وآلية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حيث أكد الجانبان أن هناك تشابها كبيرا في الثقافات بين البلدين.