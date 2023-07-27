أمين عام الأمم المتحدة يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر «محمد بازوم»

طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذين يحتجزون رئيس النيجر محمد بازوم، بالإفراج عنه على الفور ودون شروط، وقال جوتيريش في تصريحات للصحفيين، قبل قليل، موجهاً حديثه لأطراف الأزمة في النيجر: «توقفوا عن عرقلة الحكم الديمقراطي بالبلاد واحترموا سيادة القانون».

هبوط طائرة عسكرية فرنسية في النيجر

من ناحية أخرى، قال الكولونيل في جيش النيجر أمادو عبد الرحمن، للتلفزيون الرسمي، إن طائرة عسكرية فرنسية هبطت في النيجر، صباح اليوم الخميس، رغم إغلاق المجال الجوي، بعد الإعلان عن وقوع انقلاب عسكري في النيجر الليلة الماضية، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ولم ترد أي تأكيدات من جانب وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، ولا من الجيش الفرنسي بعد على طلبات للتعليق عن الأنباء الخاصة بهبوط طائرة عسكرية فرنسية في النيجر.

الحفاظ على سلامة المواطنين

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها «تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر»، وشددت على حرصها على «سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة، والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد».

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، على تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على سلامة المواطنين.