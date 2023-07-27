«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تكشف تضرر البنية التحتية في أوديسا من القصف الروسي

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أنّ روسيا قصفت البنية التحتية لأحد المواني في منطقة أوديسا، في هجوم صاروخي الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وتستهدف الهجمات الروسية مواني أوديسا على نحو متكرر منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا لمدة عام تقريبًا.

وقال أوليه كيبر حاكم أوديسا، إنّ روسيا أطلقت صواريخ كاليبر على ميناء لم يحدده من غواصة في البحر الأسود، وأضاف أنّ مبنى أمنيًا دُمر ولحقت أضرار بسيارتين، بحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أنّه لم يتمكن من إسقاط صواريخ كاليبر، لكنه أعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة الليلة الماضية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، إنّ عاصفة رعدية ساعدت روسيا في الهجوم، مضيفا: «استغل العدو الظروف الجوية وأطلق الصواريخ وسط الرعد والرياح وعلى ارتفاع منخفض للغاية لجعل رصدها أكثر صعوبة».