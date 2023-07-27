«القاهرة الإخبارية»: مصرع 8 أشخاص في انفجار بصومعة غلال جنوب البرازيل

أكدت حكومة ولاية «بارانا»، جنوب البرازيل، في بيان اليوم الخميس، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بينما يعتبر شخص تاسع في عداد المفقودين، كما أصيب نحو 12 آخرين بجروح مختلفة، نتيجة انفجار داخل إحدى صوامع تخزين الغلال، وفقاً لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس.

سبب الانفجار مازال غامضاً

وأشارت تقارير إعلامية إلى الانفجار وقع في صومعة غلال تابعة لتعاونية «سي فالي»، في بلدة «بالوتينا» الصغيرة، على بعد نحو 600 كيلومتر من «كوريتيبا»، عاصمة ولاية بارانا، التي تُعد من أكبر الولايات المنتجة للحبوب في البرازيل.

ولم تصدر الحكومة البرازيلية، حتى الآن، أي بيان يوضح طبيعة وسبب الانفجار، الذي وقع داخل صومعة الغلال في جنوب البلاد.