وزارة العمل: بدء دورة تدريبية مجانية في «الطاقة الشمسية» لشباب قنا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا بدء الدورة التدريبية المجانية على الطاقة الشمسية ﺑﻤركز التدريب المهني التابع للمديرية بقفط، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك لمدة 26 يومًا تدريبيًا، على أحدث التجهيزات والمعدات.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقةأو اقامة مشروع صغير خاص بهم.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أفاد فيه أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم في مجال الطاقة الشمسية، ومدتها 26 يوم تدريبى ﺑﻤركز التدريب المهني بقفط.

تشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على التدريب

تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب، حيث تشمل مميزات التدريب:

- الحصول على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي - الحصول على بدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب

- تُصرف في نهاية الدورة التدريبية

- تصرف وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي

- تصرف أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً .

- إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

شروط التقديم للحصول على الدورات

قال مدير المديرية ان شروط التقديم للحصول على الدورات المتوفرة في هذا المجال من بينها

- الحصول على مؤهل عالي أو متوسط

- لسن لا يزيد عن ٣٥ سنة

- اجتياز المقابلة الشخصية

- تحديد الأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومنها

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من المؤهل الدراسي

- صورتين شخصيتين

- صورتين من الموقف من التجنيد للذكور

- شهادة قيد (كعب عمل)

- سيرة ذاتية للمتقدم.