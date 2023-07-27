عاجل.. مدبولي: العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع لموظفي الدولة توفيرا للكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وجهت جميع الجهات بترشيد الإنارة في المباني الحكومية والشوارع، موضحًا أنه في أيام الأسبوعية ينخفض الاستهلاك، وتم التوافق على أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس من كل أسبوع سيكون العمل من المنزل للموظفين والمؤسسات الخدمية التي لا ترتبط بالعمل المباشر مع المواطن.

تشجيع القطاع الخاص على الترشيد

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الخميس: «وكذلك نشجع الشركات الخاصة على تخفيف الأحمال وعدم تشغيل المباني لمدة يوم في الأسبوع، على أن يكون ذلك على مدار شهر أغسطس في المصالح الحكومية، وفقا لمًا يراه كل وزير من الوزارات المعنية.